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< Hurda ve Hammadde

ABD’de hurda fiyatlarının Temmuz ayında artması bekleniyor

Haziran ayının ortasında, piyasa kaynakları Temmuz ayında ABD’deki hurda fiyatlarının yatay seyretmesini bekliyordu.

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