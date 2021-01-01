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< Hurda ve Hammadde

ABD’de hurda fiyatlarının Şubat ayında yatay seyretmesi muhtemel

Ocak ayı hurda fiyatları netleşmeden önce ABD genelinde piyasa kanyakları üreticilerin Şubat ayında fiyatları tekrar düşürmeye ...

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