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< Hurda ve Hammadde

ABD’de hurda fiyatlarının Şubat ayında düzeltilmesi bekleniyor

Birçok piyasa kaynağı, ABD’de iç piyasaya verilen ve üç ay üst üste keskin artış gösteren hurda fiyatlarının yakında düzeltileceğini düşünüyor.

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