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< Hurda ve Hammadde

ABD’de hurda fiyatlarının Ocak ayında düşmesi bekleniyor

Geçtiğimiz Pazartesi günü ABD’de Aralık ayı yerel hurda fiyatları henüz belli oldu, ama bu durum piyasa oyuncularını Ocak ayı ...

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