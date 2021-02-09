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< Hurda ve Hammadde

ABD’de hurda fiyatlarının netleşmesi bekleniyor

Piyasa kaynakları, bazı ABD’li çelik üreticilerinin Şubat ayı fiyatlarıyla piyasaya girerken, bazılarının girmediğini söyledi.

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