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ABD’de hurda fiyatlarının Mart ayında artması bekleniyor

ABD’li alıcılar hurda fiyatlarının Mart ayında artmasını bekliyor.

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