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< Hurda ve Hammadde

ABD’de hurda fiyatlarının Haziran ayında hala artması bekleniyor fakat beklentiler zayıfladı

Geçtiğimiz hafta, ABD hurda piyasasındaki kaynaklar Haziran ayında fiyatların Mayıs’a kıyasla 51$/mt kadar artabileceğini düşünüyordu.

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