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ABD’de hurda fiyatlarının geneli Şubat ayında düzeltilecek

ABD’de iç piyasaya verilen hurda fiyatları son üç ayda artış gösteriyor olsa da, piyasa kaynakları fiyatların düzeltileceğini düşünüyor.

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