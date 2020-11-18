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ABD’de hurda fiyatlarının Aralık ayında gücünü koruması bekleniyor

ABD’de yerel hurda fiyatlarının netleşmesinin üstünden bir haftadan az bir zaman geçti ve gözler şimdiden Aralık ayına çevrildi.

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