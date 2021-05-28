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< Hurda ve Hammadde

ABD’de hurda fiyatlarına yönelik öngörüler değişti, daha fazla artış bekleniyor

Geçtiğimiz hafta, ABD hurda piyasasındaki kaynaklar Haziran ayına yönelik fiyat öngörülerini 20$/mt düşürmüştü.

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