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< Hurda ve Hammadde

ABD’de hurda fiyatları yukarı yönlü eğilim gösteriyor

Beklendiği üzere, ABD Ohio Vadisi’nde en az bir çelik üreticisi değirmen hurdası için 50$/mt, HMS ve P&S hurda için 40$/mt ...

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