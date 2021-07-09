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< Hurda ve Hammadde

ABD’de hurda fiyatları yavaşça netleşiyor, Doğu Kıyısı’nda fiyatlar hafifçe dalgalandı

Haziran ayının son günlerinde, Temmuz ayı hurda fiyatlarının bölgesine ve kalitesine göre değişmek üzere 20-30$/mt artabileceği düşünülüyordu.

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