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< Hurda ve Hammadde

ABD’de hurda fiyatları sonunda zirveye ulaştı mı?

ABD’de iç piyasaya verilen hurda fiyatları son üç ayda önemli oranda yükseldi.

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