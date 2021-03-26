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ABD’de hurda fiyatları Nisan ayında muhtemelen düşecek

Geçen hafta, ABD’de piyasa kaynakları Nisan ayı yerel hurda fiyatlarına yönelik farklı öngörülere sahipti.

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