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ABD’de hurda fiyatları Mart ayında ne kadar artacak?

ABD’de yerel hurda fiyatlarının önümüzdeki ayın alımlarında artması bekleniyor ancak artışın ne kadar olacağına dair çeşitli fikirler mevcut.

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