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< Hurda ve Hammadde

ABD’de hurda fiyatları hala netleşmedi, fakat fiyatlara yönelik söylentiler sürüyor

2022 yılının ilk çalışma haftasının üç günü geçmiş olsa da, ABD yerel hurda piyasasında fiyatlar henüz belli değil. Fakat çelik ...

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