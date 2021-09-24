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< Hurda ve Hammadde

ABD’de hurda fiyatları Ekim ayında nasıl bir seyir izleyecek?

ABD yerel hurda piyasasının mevcut görünümü geçtiğimiz hafta ile büyük ölçüde aynı: çoğu piyasa kaynağı bazı bölgelerde busheling ...

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