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ABD’de hurda fiyatları bu ayki satış döneminde arttı

ABD’de hurda fiyatları bu ay artıyor gibi görünüyor.

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