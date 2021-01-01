﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

ABD’de hurda fiyatları beklendiği gibi düşüyor

ABD’de Ağustos ayı hurda alımları henüz başlamamış olsa da piyasa kaynakları en az bir Ohio Vadisi merkezli çelik üreticisinin ...

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.