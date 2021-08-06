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< Hurda ve Hammadde

ABD’de hurda fiyatları beklendiği gibi düştü

ABD’de yerel hurda fiyatları belli oldu ve Doğu kıyısında rıhtımda teslim fiyatların daha yumuşak olmasının HMS I hurda ...

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