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< Hurda ve Hammadde

ABD’de hurda fiyatları beklendiği gibi düştü

ABD’de iç piyasaya verilen hurda fiyatları, kesme kalite hurda ile değirmen hurdası için 20$/mt düştü.

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