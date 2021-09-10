﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

ABD’de Ekim ayı hurda fiyatlarına yönelik öngörüler karışık

ABD’de bu ayki yerel hurda fiyatları netleşti ve busheling hurda fiyatları çeşitli bölgelerde 51$/mt kadar düşüş gösterdi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.