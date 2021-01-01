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< Hurda ve Hammadde

ABD’de busheling hurda fiyatlarının Ekim ayında gevşemesi bekleniyor

Ekim ayı hurda alımlarına iki haftadan daha uzun bir süre olsa da, piyasa kaynakları fiyatlarda beklenen seyre yönelik ...

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