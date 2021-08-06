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< Hurda ve Hammadde

ABD’de bazı hurda sahaları geri adım attı ve fiyatlarını sabit tutmaya çalıştı

ABD’li piyasa kaynakları ülkede bazı hurda sahalarının Ağustos ayı fiyat düşüşlerini kabul etmekte tereddüt ettiklerini belirtti.

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