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< Hurda ve Hammadde

ABD’de bazı hurda fiyatlarının bu ay düşmesi hala bekleniyor

Geçen hafta ABD’li piyasa kaynakları, değirmen hurdası ile P&S ve HMS kalite hurda fiyatlarının Nisan ayında düşeceğini düşünüyordu.

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