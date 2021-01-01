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< Hurda ve Hammadde

ABD’de Aralık ayı hurda fiyatlarının “düşmesi beklenmiyor”

ABD’de Kasım ayı hurda alımları başlayalı bir haftadan az bir süre oldu, ama piyasa kaynakları şimdiden Aralık ayında ...

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