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< Hurda ve Hammadde

ABD’de Aralık ayı hurda fiyatları için beklentiler “hala olumlu”

Geçtiğimiz haftadan beri, ABD hurda piyasasındaki kaynaklar Aralık ayında fiyatlar için “aşağı yönlü bir görünüm olmadığına” ...

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