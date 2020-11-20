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< Hurda ve Hammadde

ABD yerel hurda fiyatları için Aralık ayı beklentileri daha da yükseldi

ABD’li piyasa kaynakları Aralık ayında hurda fiyatlarının yükselmesine kesin gözüyle bakılırken, bu artışın ne ölçüde olacağı tartışma konusuydu.

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