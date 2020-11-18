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ABD Ortabatı’da hurda fiyatları farklılık gösteriyor

ABD Ortabatı için yerel hurda fiyatları nihayet belli oldu ve SteelOrbis’e bilgi veren piyasa kaynakları geniş bir fiyat aralığı belirtti.

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