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ABD Ortabatı’da hurda fiyatları arttı, satıcılar Ocak ayı için iyimser

ABD’de yerel hurda fiyatları bu ayki alım döneminde arttı ve birçok piyasa kaynağı fiyatların birbirinden çok farklı olduğunu doğruladı.

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