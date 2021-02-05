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ABD Ortabatı hurda piyasası: Şubat fiyatlarına dair ön göstergeler aşağı yönlü

ABD’nin Michigan, Şikago ve Ortabatı bölgelerindeki üreticilerin Şubat ayı hurda fiyatlandırmasında “beklendiği gibi ilerlediği” belirtildi.

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