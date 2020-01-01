﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

ABD hurda piyasasında satışlar henüz başlamadı ancak fiyatların düşmesi bekleniyor

ABD’li çelik üreticilerinin bugün hurda alımları için net bir teklif vermesi beklenmezken, bu ay fiyatların Ocak ayına kıyasla düşmesi bekleniyor.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.