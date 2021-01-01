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< Hurda ve Hammadde

ABD hurda piyasasında görünüm Türkiye’nin son alımı sonrası iyileşti

ABD’de Kasım ayı hurda alımlarının başlamasına iki haftadan az bir süre kalmışken, dün piyasa oyuncularının çoğu fiyatlarda ...

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