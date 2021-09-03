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< Hurda ve Hammadde

ABD hurda piyasasında Eylül fiyatları henüz net değil ama beklentiler aşağı yönlü

ABD yerel hurda piyasasında Eylül ayı bağlantıları henüz başlamamış olsa da piyasa kaynakları Ohio Vadisi ve Detroit’teki ...

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