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< Hurda ve Hammadde

ABD hurda piyasası kaynakları: Ağustos ayında fiyatların düşeceği kesin

Geçtiğimiz hafta ABD hurda piyasasındaki oyuncular, üreticilerin, çeyreklik bazda rekor seviyedeki kârlılıklarına rağmen, ...

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