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ABD hurda piyasası: Kasım ayında düşüş beklenmiyor

Yerel hurda satıcıları Kasım ayında hurda fiyatlarının yatay bir trend izleyeceğinden emin.

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