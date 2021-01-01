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< Hurda ve Hammadde

ABD hurda piyasası Kasım ayı için beklenen fiyat yükselişine hazırlanıyor

Geçtiğimiz hafta, ABD’li piyasa kaynaklarının çoğu hurda fiyatlarının Kasım ayında yükseleceğine inanıyordu. Piyasa ...

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