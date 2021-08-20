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< Hurda ve Hammadde

ABD hurda piyasası Eylül ayında fiyatların düşmesini bekliyor

ABD’de birçok piyasa kaynağı Ağustos ayının ilk günlerinde hurda fiyatlarının yükseleceğini düşünüyordu.

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