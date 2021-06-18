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< Hurda ve Hammadde

ABD hurda piyasası çoğunlukla Temmuz ayında fiyatların yatay seyretmesini bekliyor

ABD’de hurda fiyatları Haziran ayında sertçe yükselmiş olabilir fakat çoğu piyasa kaynağı, Temmuz ayında fiyatların yatay seyredeceğini düşünüyor.

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