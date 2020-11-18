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ABD Doğu Kıyısı’nda rıhtıma teslim HMS I/II 80:20 hurda alım fiyatları yükseldi

ABD’nin New York ve Philadelphia limanlarında HMS I/II 80:20 hurda için rıhtıma teslim alış fiyatları yükseldi.

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