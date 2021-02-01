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< Hurda ve Hammadde

ABD çıkışlı hurda Güney Kore’ye 400$/mt CFR’ın altından satıldı

Güney Kore’nin başlıca çelik üreticisi Hyundai Steel uzun bir aranın ardından yeniden ABD çıkışlı dökme hurda alımlarına başladı.

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