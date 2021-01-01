﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

ABD Aralık ayı hurda fiyatları: Satıcılar iki hafta öncesine kıyasla “daha az iyimser”

Önümüzdeki günlerde ABD’de Aralık ayı hurda fiyatlarının netleşmesi bekleniyor. Piyasa kaynakları ise bu ay için fiyat ...

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.