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ABD’li kutu profil üreticileri fiyatlarını sert bir şekilde yükseltti

ABD’li çelik boru üreticileri tüm mekanik boru, kazık borusu ve kutu profil fiyatlarını yeni siparişlerde geçerli olmak üzere 83$/mt yükseltti.

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