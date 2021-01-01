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ABD’de yerel API-X52 hat borusu fiyatları aylık bazda sabit

Geçtiğimiz bir aylık süre içerisinde, ABD’de yerel API-X52 hat borusu fiyatları üç haftadır ...

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