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ABD’de enerji borusu fiyatları değişmedi ama farklılık gösterdi

ABD spot piyasasında yerel J55 ERW doğal gaz ve muafaza borusu fiyatları ile API X-52 hat borusu fiyatları satıcıdan satıcıya değişkenlik gösterdi.

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