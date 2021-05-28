Cuma, 28 Mayıs 2021 10:30:09 (GMT+3) | Sao Paulo

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Arjantin’de yer alan Acerbrag’ın ve Kolombiya’da yer alan Acerias Paz del Rio şirketlerinin sahibi, Brezilya merkezli Votorantim SA, iki ülkenin de uzun mamul piyasasında satış gelirlerini artırdığını duyurdu.

Önceden uzun mamul birimine ilişkin mali sonuçlarını detaylı bir şekilde yayımlayan şirket, şimdi buna söz konusu birimden elde edilen konsolide mali sonuçlarını da ekledi. Buna göre, şirketin, uzun mamul biriminden elde ettiği satış geliri bu yılın ilk çeyreğinde yıllık %76,2 artışla 765 milyon BRL (145,8 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Acerbrag ve Acerias Paz del Rio şirketlerinin brüt kârı ise bu yılın ilk çeyreğinde yıllık %147 artışla 168 milyon BRL (32 milyon $) oldu. Söz konusu dönemde, Votorantim’in uzun mamul biriminin AVFÖK’ü yıllık %58,8 artışla 135 milyon BRL (25,7 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

1$ = 5,24 BRL (27 Mayıs)