Volvo Trucks kamyon üretiminde düşük karbonlu çelik kullanımını artıracak

İsveç merkezli kamyon üreticisi Volvo Trucks, yerel çelik üreticisi SSAB ile yaptığı iş birliği doğrultusunda kamyonlarında düşük karbonlu çelik kullanımını artıracağını duyurdu.

SSAB, yenilenebilir enerji ve biyogaz kullanılarak geri dönüştürülmüş hurdadan üretilen SSAB Zero markası altındaki düşük karbonlu çeliğini tedarik ederek kamyon üreticisinin karbon salımını yaklaşık %80 azaltmasını sağlayacak. Volvo Trucks’ın belirli modellerindeki bazı parçalar düşük karbonlu çelik kullanılarak üretilecek olsa da şirket, düşük karbonlu çelik arzı arttıkça daha fazla modelin üretiminde kullanmayı planladığını ifade etti.

Bununla birlikte Volvo, 2040 yılına kadar tedarik zincirinin sera gazı salımını sıfırlama hedefini desteklemek amacıyla kamyonlarının diğer parçalarını düşük karbonlu alternatifleriyle değiştirmeyi düşündüğünü aktardı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere SSAB’nin düşük karbonlu çeliği ilk olarak 2022 yılının üçüncü çeyreğinde Volvo’nun ağır elektrikli kamyonlarının şasilerinde kullanılmıştı.