Volvo Cars otomobil üretiminde SSAB’nin yeşil çeliğine geçiş yapıyor

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, SSAB Zero™ markası altında sunduğu yeşil çeliğinden tedarik etmek üzere Volvo Cars ile uzun vadeli anlaşma imzaladığını duyurdu. Böylelikle Volvo, seri üretiminde düşük karbonlu çelik kullanan ilk otomobil üreticisi olacak.

Volvo Cars, bu yıldan itibaren önemli otomobil bileşenlerinin üretiminde SSAB Zero™ çeliğini kullanmaya başlayacak. Volvo, üretimindeki en büyük emisyon kaynaklarından birinin ortalama %25 ile çelik olduğuna dikkat çekiyor. Dolayısıyla anlaşma, Volvo’nun 2040 yılına kadar emisyonlarını sıfırlama hedefine ulaşmasına yardımcı olacak. SSAB Zero™ aynı zamanda Volvo’nun güvenlik standartlarını ve performans gereksinimlerini de karşılıyor.

SSAB Zero™, hurda, temiz enerji ve biyogaz kullanılarak üretiliyor.