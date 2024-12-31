Hyundai Steel’in de aralarında bulunduğu Güney Koreli şirketler çelik yan ürünleri kullanarak otoyol inşa edecek

Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel, Korea Expressway Corporation (KEC), Güney Kore Geri Dönüştürülmüş İnşaat Malzemeleri Enstitüsü (KRCRI) ve bir diğer yerel çelik üreticisi POSCO, yeşil altyapı projelerinde iş birliği yapmak ve döngüsel ekonomiyi teşvik etmek amacıyla anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında ortaklar, çelik üretiminde ortaya çıkan yan ürünleri kullanarak çevre dostu otoyollar inşa etmek için bilgi paylaşımında bulunacak ve ortak Ar-Ge projeleri üzerinde çalışacak.

Öte yandan KEC, yol kaplama standartlarını yan ürünleri kapsayacak şekilde revize edecek ve KRCRI, anlaşmanın hedefleri doğrultusunda sistemsel iyileştirmeler yapmak üzere Çevre Bakanlığı ile iş birliğine gidecek. Bununla birlikte Hyundai ve POSCO da yan ürünlerin kalitesini artıracak.

KEC Başkanı Cho Nam-min, “Yeşil inşaat artık tercih olmaktan çıkıp zorunluluk haline geldi. Enstitümüz, otoyol inşaatına yönelik sürdürülebilir teknolojiler geliştirmek üzere araştırma kurumları ve özel sektör ile iş birliği yapacak,” dedi.