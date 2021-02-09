Voestalpine üçüncü çeyrek için zarar bildirdi, tüm yıla yönelik AVFÖK beklentilerini revize etti

Salı, 09 Şubat 2021 10:50:09 (GMT+3) | İstanbul

Avusturya merkezli çelik üreticisi Voestalpine AG, 31 Aralık’ta sona eren 2020-21 mali yılının üçüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıklayarak, bir önceki mali yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 160 milyon € net zarara kıyasla 159 milyon € net zarar bildirdi. Şirketin satış gelirleri ise yıllık %16,8 düşüşle yaklaşık 8 milyar € seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin AVFÖK’ü yıllık %18,4 düşüşle 683 milyon € oldu.

Şirket, 2020-21 mali yılının ilk dokuz ayındaki performansının salgından güçlü bir şekilde etkilendiğini belirtti. Mali yılın ilk çeyreği, neredeyse tüm müşteri segmentlerinde ve bölgelerdeki talepte yaşanan büyük düşüşten etkilenirken, ikinci çeyrekte büyük sektörlerde önemli bir toparlanma görüldü. Başlıca faaliyet segmentlerindeki yükseliş eğilimi, yenilenen karantinalara rağmen üçüncü çeyrekte de devam etti. Özellikle otomotiv sektörü kademeli olarak toparlandı. İnşaat, tüketim malları ve beyaz eşya sektörleri de hızla pandemi öncesi sipariş seviyelerine dönmeyi başardı.

Voestalpine AG’nin Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Eibensteiner, “Başlıca müşteri segmentlerindeki mevcut performansımız görünümümüzü güçlendirdi. Maliyet tasarrufu ve verimlilik kazanımı konusundaki çabalarımız etkisini gösteriyor. Bu zorlu koşullarda istikrarı sağlamayı, serbest nakit akışını büyük ölçüde artırmayı ve borcumuzu üçte bir oranında azaltmayı başardık. Aynı zamanda 450 milyon € yatırım yaptık. Olumlu piyasa sinyallerine rağmen, pandeminin gelecekteki seyrinin küresel ekonomiyi nasıl etkileyeceği belirsizliğini sürdürüyor,” dedi.

Üçüncü çeyrekte dünyanın birçok yerinde Corona virüsü vaka sayısı yine belirgin bir şekilde arttı. Bazı AB üyesi devletler yeniden karantina uygulamaya başladı, ABD’de sosyal hayata kısıtlamalar getirildi. Şimdiye kadar bu önlemlerin hiçbiri, Voestalpine ile ilgili olan pazarların ekonomik iyileşmesi üzerinde büyük olumsuz etkilere neden olmadı. Ancak, ekonomik gelişmelere ilişkin belirsizlikler keskin bir şekilde arttı. Ticaret üzerindeki sınırlamaların genişletilmesinin Avrupa çıkışlı ürün tüketimini nasıl etkileyeceği belirsiz. Salgın nedeniyle üretimde veya temel tedarik zincirlerinde uygulanabilecek kesintiler de belirsizliğini koruyor. Voestalpine Group, maliyet yönetimi ve kâr dengesine odaklanmaya devam edeceğini belirtti. Aynı zamanda, şirketin işletme sermayesini yönetme çabaları devam edecek ve yatırımlar düşük seviyelerde kalacak. Corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik faaliyetler üzerinde yeni büyük kısıtlamalar uygulanmayacağını varsayarak, Voestalpine 2020-21 mali yılının tamamında AVFÖK’ünün bir önceki beklentideki aralığın üst sınırında yer alan 1 milyar € olacağını tahmin ediyor.